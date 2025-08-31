الأحد 31 أغسطس 2025
وثيقة سرية داخلية تقر بفشل عملية عربات جدعون

جيش الاحتلال، فيتو
أفادت  القناة 12 الإسرائيلية،  في تقرير لها اليوم الأحد، بأن  وثيقة سرية داخلية في الجيش تقر بفشل "عربات جدعون" مشيرة إلى أن الوثيقة تقر بأن أهداف هذه العملية لم تتحقق بإخضاع حماس وإعادة الأسرى.

وأوضحت القناة الإسرائيلية في تقريرها أن، الوثيقة تؤكد أن أحد أسباب الفشل هو عدم ملاءمة العمليات لأسلوب قتال حماس.

يسرائيل زيف: الاحتلال يسير نحو الفخ في غزة تحت سيطرة المتطرفين

وأقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" مطلع مايو 2025 خطة "عربات جدعون" بهدف تحقيق حسم عسكري وسياسي في غزة، عبر عملية منظمة من 3 مراحل، مع استخدام 5 عوامل ضغط ضد حركة حماس في محاولة لإرغامها على القبول باتفاق لتبادل الأسرى، وتفكيك بنيتها العسكرية. 

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها عبر استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط وتهدف "عربة جدعون" إلى احتلال قطاع غزة بالكامل حسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في الخامس من مايو 2025.

