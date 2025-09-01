الإثنين 01 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

اتحاد كتاب مصر يطلق بوابة إلكترونية شاملة لخدمة أعضائه

نقابة اتحاد الكتاب،
عقد اتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة، اجتماعا مساء السبت تم خلاله إطلاق المرحلة التحضيرية لمشروع يهدف إلى إنشاء بوابة إلكترونية شاملة للنقابة.

وتعد هذه البوابة نقلة نوعية في عمل النقابة، لتكون بمثابة أرشيف رقمي حي يضم كل ما يخص النقابة وأعضائها.

 وتتضمن البوابة عدة محاور رئيسية منها نافذة على إنجازات النقابة من المقرر ان تعرض البوابة برامج إذاعية، وذاكرة بصرية، ومنشورات النقابة، بالإضافة إلى توثيق مصور لجميع الفعاليات والأنشطة.

وقاعدة بيانات شاملة ستتضمن البوابة جميع أعداد دورية "ضاد"، ودليلًا كاملًا بأسماء كتاب النقابة في جميع محافظات مصر.

بالإضافة لتغطية لأنشطة اللجان والفروع لتكون البوابة منبرًا لنشر وتوثيق أنشطة اللجان والشعب والفروع المختلفة التابعة للنقابة.

ومرجعية قانونية وثقافية لإتاحة وصولًا مباشرًا إلى قانون النقابة ولائحتها، وميثاق الشرف الثقافي والأدبي.

وأكد الاتحاد أن هذه البوابة ستعزز التواصل وتسهل الوصول إلى جميع موارد النقابة.

