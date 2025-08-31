الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

انعقاد مجلس أمناء جائزة فؤاد حداد للإبداع الشعري

جائزة فؤاد حداد العربية
جائزة فؤاد حداد العربية للإبداع اللشعري، فيتو

انطلاقًا من دورها الرائد في دعم الإبداع الشعري، عقدت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، جلستها الثالثة لمجلس أمناء جائزة فؤاد حداد العربية للشاعر العامي.

وتُعد هذه الجائزة فريدة من نوعها، وتُخصص لشاعرين، أحدهما من مصر والآخر من دولة عربية شقيقة.

وتهدف النقابة من خلال هذه الجائزة إلى الحفاظ على اللهجات العامية العربية في أسمى تجلياتها التعبيرية واللغوية والجمالية، باعتبارها ممثلًا مباشرًا لوجدان الأمة ومستودعًا لقيمها وتاريخها.

 

كانت الجائزة في دورتها الأولى قد مُنحت للشاعر المصري الكبير مجدي نجيب، الذي أثرت أغانيه في الوجدان المصري، وللشاعر اللبناني طلال حيدر.

من جانبه، صرح الدكتور علاء عبد الهادي، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة ورئيس مجلس أمناء الجائزة، أن اللجنة استقرت خلال اجتماعها على أسماء الشعراء المصريين والعرب المرشحين للجائزة في دورتها الحالية، والتي يُتوقع أن يفوز بها هذا العام أحد شعراء الشعر النبطي.

وتُعد جائزة فؤاد حداد إحدى الجوائز الدولية الثلاث التي تمنحها النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وهي: جائزة أحمد شوقي الدولية، وجائزة طه حسين الدولية للفكر، بالإضافة إلى جائزة فؤاد حداد. 

وتأتي هذه الجوائز في إطار تعزيز الحضور الثقافي المصري على الساحتين العربية والدولية.

