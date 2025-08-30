انطلاق فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني بالبحيرة

انطلقت فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني، اليوم السبت، بمشاركة ١٠ آلاف من منطقة البحيرة الأزهرية وجامعة الأزهر ومنطقة وعظ البحيرة ورواد مكتبة مصر العامة بدمنهور لتلاوة كتاب الله كاملا.

المبادرة تستهدف ترسيخ وغرس حب القرآن الكريم في أفئدة الأبناء

وتم افتتاح المبادرة بكلية الدراسات الإسلامية بدمنهور، حيث قام الدكتور منصور أبو العدب، رئيس المنطقة الأزهرية، والدكتور كمال العبد، عميد كلية الدراسات العربية والإسلامية فرع دمنهور، بافتتاح المبادرة التي تستهدف ترسيخ وغرس حب القرآن الكريم وتلاوته لدى النشء.

تلاوة القرآن كاملا خلال اليوم

ويقوم حفظة القرآن بتلاوة القرآن كاملا خلال اليوم، وذلك على أيدي أساتذة جامعة الأزهر ومنطقة وعظ البحيرة، ومعلمي القرآن بإدارة شئون القرآن بمنطقة البحيرة الأزهرية، ومشايخ مكاتب تحفيظ القرآن بالقرى والنجوع على مستوى المحافظة.

