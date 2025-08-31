الأحد 31 أغسطس 2025
رياضة

اللجنة الأولمبية المصرية تنظم ورش عمل حول التغذية السليمة للرياضيين

ورشة عمل اللجنة الأولمبية
ورشة عمل اللجنة الأولمبية

أقيمت اليوم الأحد، بمقر اللجنة الأولمبية المصرية ورش عمل عن التغذية السليمة للرياضيين، وذلك بحضور عدد من اللاعبين والمدربين.

جاء ذلك استكمالا للورش التي نظمتها اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، وفي إطار منحة من التضامن الأولمبي للجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية، وبالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

شهدت الفعاليات حضور اللواء حازم حسني الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، والدكتور سعيد حسب الله مدير عام الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي وعضو المجلس العلمي بوزارة الشباب والرياضة، والأستاذة إيمان جمعة، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وعضو اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة.

تضمنت ورش العمل مجموعة من المحاضرات، منها التغذية السليمة وبدائل استخدام المكملات الغذائية ألقاها الدكتور مصطفى حسن أخصائي تغذية الرياضيين المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية وعضو اللجنة العلمية العليا التغذية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومحاضرة بعنوان الاستراتيجيات المتقدمة للتغذية والأداء الرياضي قدمتها الأستاذة الدكتورة رانيا فرج التلباني أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية والتغذية بكلية الصيدلة، بالإضافة إلى محاضرة حول التغذية قبل وأثناء وبعد المنافسات قدمتها الدكتورة وفاء سعيد أخصائي التغذية الرياضية والمحاضر بالجامعة الصينية وعضو اللجنة العلمية العليا التغذية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص اللجنة الأولمبية المصرية على رفع الوعي لدى اللاعبين وتزويدهم بالمعلومات العلمية الحديثة في مجال التغذية والصحة الرياضية.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد نظمت يوم الاثنين الماضي سيمنارًا توعويًا حول مكافحة المنشطات والتغذية الرياضية.

ومن المقرر أن تقام خلال الفترة المقبلة سلسلة من ورش العمل واللقاءات، تشمل ورشة عن الجهد والاستشفاء للرياضيين، وأخرى عن أمن وحماية اللاعبين، بالإضافة إلى ورشة حول الوقاية من الإصابات والأمراض، إلى جانب سيمنار متخصص في الصحة النفسية والتدريب العقلي للاعبين.

