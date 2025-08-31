وزير الخارجية يلتقي رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم بالدكتورة سلافة جويلي، رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والأكاديمية في إعداد وتدريب الكوادر بالوزارة وتنمية القدرات، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، لاسيما فى تنمية مهارات القيادة وإدارة الأزمات للقيادات المتوسطة والعليا.



وأشاد الوزير عبد العاطي بالدور الهام الذي تضطلع به الأكاديمية في تدريب العنصر البشري باعتبارها منصة رائدة لتأهيل القيادات المستقبلية، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تمكين الكوادر على المستوى المهنى وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات العمل الوطني.



وأكد وزير الخارجية حرص الوزارة على التعاون الوثيق مع الأكاديمية، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية بالتنسيق مع معهد الدراسات الدبلوماسية، والنظر فى تطوير اختبارات الالتحاق بالسلك الدبلوماسي لاختيار أفضل العناصر وضمان فعالية معايير تقييم الأداء ومواكبتها لمتطلبات العمل.

