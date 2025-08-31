الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم بالدكتورة سلافة جويلي، رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والأكاديمية في إعداد وتدريب الكوادر بالوزارة وتنمية القدرات، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، لاسيما فى تنمية مهارات القيادة وإدارة الأزمات للقيادات المتوسطة والعليا. 
 

وأشاد الوزير عبد العاطي بالدور الهام الذي تضطلع به الأكاديمية في تدريب العنصر البشري باعتبارها منصة رائدة لتأهيل القيادات المستقبلية، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تمكين الكوادر على المستوى المهنى وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات العمل الوطني. 
 

وأكد وزير الخارجية حرص الوزارة على التعاون الوثيق مع الأكاديمية، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية بالتنسيق مع معهد الدراسات الدبلوماسية، والنظر فى تطوير اختبارات الالتحاق بالسلك الدبلوماسي لاختيار أفضل العناصر وضمان فعالية معايير تقييم الأداء ومواكبتها لمتطلبات العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سلافه جويلي بدر عبد العاطي تأهيل القيادات المستقبلية تنمية مهارات القيادة

مواد متعلقة

اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووي الإيراني

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته اللاتفية

وزير الخارجية: مصر تعمل باستمرار من أجل خفض التصعيد في المنطقة

الأكثر قراءة

الضابط "شهبور" ينهي أسطورة "بلطجي كعبيش" في مواجهة الأسلحة البيضاء والبدلة الميري

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في انفجار خط غاز بالإسماعيلية

بعد توقف المفاوضات مع علي ماهر، من هو المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو في الأهلي؟

توقف مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع علي ماهر، تفاصيل

وفاة حفيدة محمد علي باشا، قصة رحيل جيدة هانم ابنة أسطورة القصر والصحراء في صمت

بالأرقام، فاتورة ريبيرو ومعاونيه في الأهلي بعد توجيه الشكر لهم

الأهلي يعلن رسميا توجيه الشكر لخوسيه ريبيرو وجهازه المعاون

مفاجأة في وسط الملعب، تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة بالدوري

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الصلاة بالمكياج؟ أمين الفتوى يجيب

من قصص القرآن الكريم، يونس بن متى مع أهل نينوى

أمين الفتوى: المطلقة تكون فى بيت الزوجية طوال فترة العدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads