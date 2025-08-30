السبت 30 أغسطس 2025
خارج الحدود

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته اللاتفية

وزير الخارجية ونظيرته
وزير الخارجية ونظيرته اللاتفية

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم اتصالًا هاتفيًا من بايبا برازي وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا، حيث تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

جهود مصر الحثيثة الرامية إلى إنهاء المعاناة في غزة 

دار نقاش بين الوزيرين حول التطورات المتسارعة في قطاع غزة، حيث تناولت الوزيرة برازي مجريات الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يعقد بالدنمارك، كما قدم الوزير عبد العاطي من جانبه عرضًا متكاملًا لجهود مصر الحثيثة الرامية إلى إنهاء المعاناة في غزة وضمان نفاذ المساعدات، مبرزا التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة  والمجاعة التي يواجهها أكثر من مليوني فلسطيني.

وقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين

وشدد الوزير عبد العاطي في هذا الإطار على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، وفي طليعته الاتحاد الأوروبي، بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، ودفعها للتوقف عن التوسع فى عملياتها العسكرية، والتوقف فورا  عن استخدام التجويع كسلاح، مشيرًا إلى آليات الاتحاد الأوروبي التي يمكن تفعيلها. 

كما شدد وزير الخارجية على أهمية اتخاذ خطوات أوروبية محددة وفعالة لدفع إسرائيل نحو التجاوب مع المقترح المطروح لوقف إطلاق النار.

الشراكة المصرية–اللاتفية

كما تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية، حيث أعرب الوزيران عن التطلع لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وشددا على ما تحظى به الشراكة المصرية–اللاتفية من اهتمام، لما تحمله من إمكانات واعدة للتعاون في مجالات ذات أولوية للطرفين. وأكد الوزيران الحرص على مواصلة التنسيق، وبذل الجهود المشتركة لحفظ السلم والأمن الدوليين، وتعزيز الشراكة المصرية–الأوروبية لمواجهة التحديات المشتركة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الدنمارك الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة المصريين بالخارج غزة

