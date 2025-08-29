الجمعة 29 أغسطس 2025
وزير الخارجية: مصر تعمل باستمرار من أجل خفض التصعيد في المنطقة

قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، الدكتور بدر عبد العاطي: إن مصر تعمل باستمرار من أجل خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ضوء ما تشهده المنطقة من أزمات كثيرة للغاية وفي قلبها القضية الفلسطينية.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات لقناة "النيل للأخبار" اليوم  الجمعة: “إن مصر تعمل على تخفيف ما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بسبب الممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها إسرائيل من أعمال الإبادة الجماعية والمجاعة الممنهجة، التي تنفذها على أرض الواقع في القطاع فضلا عن الاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية”.


وأشار إلى أن مباحثاته مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم، تناولت الدور الرئيسي الذي يقوم به البلدين لدفع الاتجاه نحو التوصل إلى صفقة تقود إلى وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا على استمرار الجهود المصرية والقطرية على مدار الساعة للتنسيق مع الجانب الأمريكي.

وتابع: المباحثات تناولت أيضا المستجدات في القضية الفلسطينية واستمرار الضغط على الجانب الإسرائيلي للقبول بالصفقة التي وافقت عليها حماس والمبنية في المقام الأول على مقترح المبعوث الأمريكي "ستيف ويتكوف".

