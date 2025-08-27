أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 190 بجريدة الوقائع المصرية

الخميس 28 أغسطس 2025
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 190، الصادر في 27 أغسطس 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات محافظة الجيزة، ومحافظة الشرقية، ومحافظة المنيا، ومحافظة دمياط.
-قرار محافظة الجيزة باعتماد مشروع تعديل تقسيم قطعة الأرض رقم (10) باتجاه حوض (5) وذلك بضم القطعة جزء ضمن القطعة (۷) وجزء خارج زمام كفر الجبل إلى القطعة (۱) من مشروع التقسيم المعتمد بالقرار رقم 1625 لسنة 2024، ليصبح إجمالي المسطح 31852 مترا مربعا، والتعامل عليهما كقطعة واحدة، وذلك طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وطبقًا لمخطط التطوير والتحسني للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصرى الكبير المعتمد بالقرار رقم 103 لسنة 2021.
قرار محافظة الشرقية باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمدينة منيا القمح.
-وقرار محافظة المنيا بالموافقة على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة ملوى بمحافظة المنيا، وفقًا للخرائط والأسس والمعايير الخاصة به وذلك تطبيقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. 

- وقرار محافظة دمياط بشأن إعلان مساحة 17 فدانًا بطول 450 مترا على كورنيش النيل بمدينة دمياط كمنطقة إعادة تخطيط ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

 


 

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 189 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية في العدد 188 بجريدة الوقائع المصرية

 


 

