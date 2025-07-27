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محافظات

تضامن الفيوم: توصيل مياه الشرب إلى 573 أسرة بالمجان خلال الشهر الجاري

توصيل مياه الشرب،
توصيل مياه الشرب، فيتو

أعلنت  مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أنها تمكنت خلال شهر يوليو الجاري من توصيل مياه الشرب إلى573  أسرة من  الأسر الأولى بالرعاية بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، ليصل عدد الأسر المستفيدة بوصلات المياه إلى 16,580 أسرة منذ بدء العمل  فى تركيب وصلات المياه حتى الآن.

الهدف من وصلات مياه الشرب

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إن الهدف من تركيب وصلات المياه للأسر الأولى بالرعاية، هو توفير حياة كريمة لهم وتوفيرمسكن مناسب تتوافر فيه  المستلزمات الضرورية للحياة، ويتم اختيار الأسرة المستفيدة وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة، وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن المواطن المستفيد من أى خدمات  لا تتحمل أية تكاليف على الإطلاق وتقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة الفيوم. 

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