خطايا الخطيب فى ملف كرة القدم بالأهلي (تقرير)

لا حديث يعلو عن قرار توجيه الشكر المنتظر إلى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي الذى وضعته إدارة الأهلي ككبش فداء بعد الخسارة أمام بيراميدز.

خسارة الأهلي أمام بيراميدز والتراجع فى النتائج يتحملها المشرف العام على الكرة بالنادي الاهلي وهو محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وفقًا لما تستعرضه فيتو فى المشاهد التالية.

المشهد الاول

تنصيب ريبيرو لم يكن موفقًا مع استمرار عماد النحاس الذى سبق وقاد الأهلي كمدير فني للتتويج بالدوري ومع تواجد أيضا محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي والسابق لحرس الحدود والذى تولي منصب المدير الرياضى حيث يتواجد حاليا داخل الأهلي 3 مديرين فنيين سبق وأن تولوا القيادة الفنية للأهلي.

المشهد الثاني

ريبيرو لم يكن الاسم الجدير بقيادة الأهلي خاصة وأن السير الذاتية للمدرب الاسباني معروفة للجميع ومن ثم ارتكب الاهلي خطأ جسيما بتسليم سكواد الأهلي التاريخي لمدرب “غير كفء” بالأرقام والاحصائيات وهو ما يعكس سوء إختيارات المدربين الاجانب بعد التعاقد ايضا فى وقت سابق مع لاسارتي وسواريش.

المشهد الثالث

إدارة الأهلي لم تحمي المدرب الإسباني الذى تعرض لحملات ممنهجة بدأت منذ بداية الموسم لاعتبارات شخصية بالشكل الذى أفقد الثقة بين المدرب واللاعبين وذلك تحت أنظار محمود الخطيب.

المشهد الرابع

الأرقام الفلكية فى عقود اللاعبين وتمييز البعض بحملات إعلانية مدفوعة دون غيرهم أمر تسبب فى أزمات قوية داخل غرفة خلع الملابس وأفسدت الجو العام للفريق وترتب عليه بحث كل لاعب عن مصلحته فقط دون النظر للمصلحة العامة.

المشهد الخامس

الأهلي أقال كولر فى وقت سابق دون تحديد البديل وعندما نجح النحاس فى التتويج بالدوري تخوف الخطيب وشركة الكرة من اختيار استمرار النحاس ومن ثم تم تنحيته جانبا كمدرب مساعد وتم استقدام ريبيرو.

المشهد السادس

الأهلي برعاية الخطيب تحمل خطأ آخر وهو الراتب الشهري للسويسري مارسيل كولر المدير الفني الأسبق الذى حصل على مستحقات مالية ضخمة أبرزها راتب شهري 3 شهور بسبب خطأ فى صياغة العقود ومن ثم تحمل الأهلي مرتب ريبيرو ومعه أيضا راتب كولر مما أجهد خزينة النادي بملايين الدولارات شهريًا.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة



ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.