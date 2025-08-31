الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يبدأ مراجعة عقود ريبيرو تمهيدا لإصدار قرار إقالته

الخطبب وريبيرو، فيتو
الخطبب وريبيرو، فيتو

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة اليوم مع ممثلي الشئون القانونية بالنادي من أجل الحصول على تقرير شامل بشأن عقود المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي، قبل إصدار قرار إقالته لتجنب أزمة الشرط الجزائي التي حدثت إثر إقالة السويسري مارسيل كولر.

ويعقد مسئولو النادي الأهلي اجتماعا عاجلا اليوم لبحث إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب خسارة الفريق من نادي بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء، ولذلك لسوء نتائج الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

وتشهد الجلسة تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي وأيضا عماد النحاس مدرب الفريق. 

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة 


ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

 

