قواعد التحويلات بين الجامعات الخاصة والأهلية 2025 من داخل وخارج مصر

يبحث الكثير من طلاب الجامعات الخاصة والأهلية الراغبين في التحويل من جامعة لأخرى، عن قواعد التحويلات بين الجامعات والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى التوقيت المحدد للتحويلات وموعد انتهائه.

وتستعرض “فيتو” خلال هذا التقرير قواعد التحويلات بين الجامعات الخاصة والأهلية 2025، والتحويلات من جامعات خارج مصر، والمستندات المطلوبة.

قواعد التحويلات بين الجامعات الخاصة والأهلية

يجب أن يستوفي الطالب الحد الأدنى لنسبة القبول في الكلية التي يرغب في التحويل إليها وفقًا لعام حصوله على شهادة الثانوية العامة.

يجب أن يكون الطالب قد أنهى سنة دراسية كاملة في الجامعة التي يريد التحويل منها.

يجب ألا تقل الدرجة في أي مادة يرغب الطالب بنقلها عن 60%.

يجب تحقيق الحد الأدنى للمعدل التراكمي المطلوب، وفقًا للوائح الجامعة المحول إليها.

يجب ألا يكون الطالب قد تعرض لعقوبات تأديبية أو تم فصله من الجامعة.

لا يجوز نقل أكثر من 50% من الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج في الجامعة المحول إليها.

يجب ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة الجديدة عن:

ثلاث سنوات للكليات التي مدة دراستها أكثر من أربع سنوات. سنتين للكليات التي مدة دراستها أربع سنوات.

يجب ألا تزيد نسبة الطلاب المحولين عن 5% من العدد المقرر قبوله لكل فرقة بإجمالي 15% من العدد المقرر.

قواعد التحويل من المعاهد للجامعات الخاصة والأهلية

في حالة الطالب المحول من أحد المعاهد المتوسطة، يشترط أن يكون مستوفيًا للنسبة المئوية لمجموع الدرجات في الثانوية العامة أو ما يعادلها في عام التحويل، على أن يقيد الطالب مستجدًا في الفرقة الأولى حتى ولو كان حاصلًا على دبلوم المعهد المتوسط وتطبق عليه جميع شروط القبول المطبقة على الطلاب المستجدين.

ترسل الجامعة قائمة مجمعة إلى أمانة مجلس الجامعات الاهلية تشتمل على بيانات الطلاب المحولين إليها من خارج الجامعة أو بين كلياتها، كما ترسل ملفا لكل حالة تحويل على حدة متضمنا بيان حالة الطالب المحول إلى الجامعة والمقاصة التي تمت له وعدد الساعات المعتمدة أو السنوات المتبقية له للحصول على الدرجة، مع بيان معتمد بتوصيف المقررات التي أعفى منها الطالب وما يناظرها من مقررات سبق له دراستها في الكلية المحول منها، وتكون جميع هذه البيانات بتوقيع عميد الكلية واعتماد رئيس الجامعة.

تقوم اللجنة الدائمة لمراجعة المقاصات العلمية بمراجعة المقاصات الواردة من الجامعات الاهلية واعتمادها.

تطبق القواعد السابقة على جميع حالات تحويل الطلاب بين الكليات المتناظرة، أما حالات تحويل الطلاب بين الكليات غير المتناظرة سواء من داخل أو خارج الجامعة؛ فيطبق على الطلاب المحولين جميع القواعد والشروط التي تطبق على الطلاب المستجدين في الكلية المحول إليها الطالب فيما عدا إمكانية إعفاء بعضهم من بعض الساعات المعتمدة أو المقررات الدراسية المناظرة لما سبق أن درسوه بنجاح في الكليات المحولين منها، بما في ذلك كليات الجامعات الحكومية المصرية، على أن يتم احتساب هؤلاء الطلاب ضمن الأعداد المقررة للكليات المحولين إليها في نفس عام التحويل.

ضرورة أن يقضي الطالب فصل دراسي على الأقل في الجامعة المحول منها قبل التحويل ويعامل الطالب المحول بعد قضاء فصل دراسي واحد في الجامعة المحول منها معاملة الطالب المستجد في نفس التخصص أو تخصص مختلف مع استيفاء جميع شروط القبول ووجود أماكن خالية بالكلية المحول إليها مع إمكانية معادلة عدد الساعات التي سبق له دراستها بما يناظرها في الكلية المحول إليها.

قبول خريجي المعاهد الفنية للتمريض بالفرقة الثانية بكليات التمريض فقط

المستندات المطلوبة للتحويل من جامعات خارج مصر

يجب أن يقدم الطالب الراغب في التحويل لجامعة خاصة أو أهلية من جامعة أخرى خارج مصر المستندات الآتية:

كشف درجات موثق من وزارة خارجية دولة المقر والسفارة المصرية.

المحتوى الدراسي للمواد موثق من وزارة خارجية دولة المقر والسفارة المصرية.

تأكيد أن الجامعة المحول منها معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي.

إجراءات قبول الطلاب المحولين بين الجامعات الخاصة والأهلية

عند تقديم طلب الالتحاق، يجب تواجد ولى الأمر للتوقيع على طلب الالتحاق وسداد رسوم المقاصة والتوقيع على إقرار بأن نجله قد درس في الجامعة المحول منها لمدة عام دراسي على الأقل.

يحضر الطالب أصل جواز السفر موضحا عليه تأشيرات الدخول والخروج من والى الدولة التي درس بها وكذا شهادة تحركات من وزارة الداخلية تثبت الفترة التي قضاها أثناء دراسته بالجامعة المحول منها وذلك للطلاب المحولين من جامعات أجنبية وصورة من تصريح الإقامة بالدولة التي بها الجامعة المحول منها على ألا تقل مدة إقامة الطالب بالدولة المحول منها عن عام دراسي كامل.

يعفى الطالب المنقول له مقرر ENG.1 من اختبار تحديد مستوى اللغة الانجليزية.

يتم مراسلة الجامعة المحول منها الطالب بالبريد الالكتروني Emails للتأكد من صحة الأوراق التي قدمها الطالب.

يحضر الطالب أصل بيان الدرجات والمحتوى العلمي موثقين من وزارة الخارجية بالدولة التي درس بها والسفارة المصرية في تلك الدولة ويفضل أن تكون الأوراق في ظرف مغلق ومختوم من الجامعة.

يحضر الطالب خطابًا من المستشار الثقافي بالسفارة المصرية بالدولة المحول منها يفيد بأن الجامعة المحول منها الطالب من الجامعات المعترف بها في جمهورية مصر العربية.

بعد استيفاء المتطلبات السابقة ترسل للطالب المحول من جامعة أخرى رسالة قبول على عنوان البريد الإلكتروني الخاص به مذكورًا بها عدد الساعات التي اقترحتها لجنة المقاصات بالكلية المختصة والتي تم معادلتها له وهذه المقاصة مؤقتة وقابلة للتعديل أو الإلغاء بعد المراجعة من قبل اللجنة المختصة بمجلس الجامعات الأهلية ويوقع ولى أمر الطالب على إقرار بقبول قرار اللجنة المشار إليها بشأن المقاصة في جميع الأحوال.

عند تسليم أصول الأوراق يلزم تواجد ولى الأمر بنفسه للتوقيع على إقرار بعلمه بعدد الساعات المقترح تحويلها للطالب للمقاصة التي تمت بالكلية المختصة تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الجامعات الأهلية.

