قواعد التحويلات بين الجامعات الأهلية 2025 والأوراق المطلوبة

فتحت الجامعات الأهلية باب التحويلات، للعام الدراسي الجديد 2025/2026، خاصة وأن القبول بالجامعات الأهلية لا يشترط التوزيع الجغرافي، لذلك يرغب الكثير من الطلاب في الالتحاق بالجامعة الأهلية الأقرب لمقر إقامتهم عقب النجاح في السنة الدراسية الأولى.

وحدد مجلس الجامعات الأهلية، مجموعة من القواعد ولشروط المهمة، لقبول التحويلات بين الجامعات الأهلية، والتي نستعرضها في هذا التقرير.

قواعد التحويلات بين الجامعات الأهلية 2025

حددت الجامعات الأهلية قواعد التحويل بين الكليات المناظرة، ويبدأ التقديم للتحويلات اعتبارا من اليوم السبت الموافق 2025/7/19 وحتى الخميس الموافق 2025/7/25 وفقًا للشروط والضوابط التالية:

استيفاء الطالب لنسبة القبول بالكلية المحول اليها عام حصوله على شهادة الثانوية.

أن يكون قد مضي علي الطالب بالكلية المحول منها عام دراسي كامل علي الأقل.

ألا تقل النسبة المئوية لأي من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن 60%.

يتم تحديد الحد الادني للمعدل التراكمي CGPA لقبول النقل تحدده اللوائح الداخلية للجامعات.

يجب ألا يزيد عدد الساعات المعتمدة المنقولة للطالب التي درسها خارج الجامعة المحول إليها عن 50% من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.

يجب ألا تقل مدة الدراسة في الكلية المحول إليها الطالب عن ثلاث سنوات دراسية (للكليات التي مدة الدراسة بها أكثر من أربع سنوات)، وسنتان دراسيتان (بالنسبة للكليات التي مدة الدراسة بها أربع سنوات دراسية).

يجب ألا يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية أو تم فصله.

الأوراق المطلوبة للتحويل بين الجامعات الأهلية

هناك مجموعة من المستندات التي يجب على الطالب التقدم بها في حالة التحويل من جامعة أهلية لأخرى، وهي كالتالي:

صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

بيان درجات معتمد وموثق من مجلس الجامعات الأهلية.

بيان بالمحتوى العلمي معتمد من الجامعة المحول منها الطالب.

موافقة الجامعة المحول منها.

صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب

يتم تسديد رسوم طلب الالتحاق 1500 جنيه (لا ترد).

لا يعتبر التحويل مقبولًا الا بعد عمل المقاصة واعتمادها من رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على التحويل.

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