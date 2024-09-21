خبير استراتيجي: نتنياهو نجح في تغيير خريطة الشرق الأوسط لكن بالسلب على إسرائيل

قال الدكتور أحمد يوسف الخبير الإستراتيجى، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن تصريحات بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بأن بلاده دخلت مرحلة جديدة من الحرب، وأنها تعمل على تغيير الشرق الأوسط، صادقة لكن هذا التغيير ليس لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي بل ضده.

وأكد لـ فيتو أن هناك هزيمة استراتيجية لكيان الاحتلال الإسرائيلي تتمثل في الفشل في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة أبرزها إعادة الأسرى والقضاء على المقاومة، وكذلك فشله في إعادة المستوطنين إلى المستعمرات في شمال الكيان كما خسر جيش الاحتلال الإسرائيلي عنصر الردع.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى خريطة الشرق الأوسط نجد أن الجبهات بدأت تتوالى لوقف حرب الإبادة على غزة من إيران إلى الحوثيين في اليمن إلى المقاومة في العراق إلى حزب الله في لبنان إلى الضفة الغربية غزة.

ويذكر أن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قال إن بلاده دخلت مرحلة جديدة من الحرب، وأنهم بدأوا للتو وسيعملون على تغيير الشرق الأوسط.

جاء ذلك، بعد أن شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الجمعة، حيث استشهد نحو 12 شخصًا، من بينهم القيادي البارز في "حزب الله" إبراهيم عقيل، مع عدد من القيادات الأخرى في الحزب، إضافة إلى إصابة العشرات.