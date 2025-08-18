حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

علق الإعلامي توفيق عكاشة، على ما وصفه بـ "استهداف مصر"، مشيرًا إلى أن البعض يستهدف مصر بحجة مساندة القضية الفلسطينية، وأكد أن مصر تحمل على عاتقها إقامة دولة فلسطين منذ 1948، وأن مصر قدمت للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه غيرها، حتى الفلسطينيين أنفسهم.

القضية الفلسطينية ومحاولات تقليل الدور المصري

كما عبر توفيق عكاشة عن حزنه لما يحدث بمصر، ومحاولات البعض لتقليل حجم الدور المصري في القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن حالة الحزن التي يشعر بها لن تنتهي إلا بعودة مصر الكبرى مرة أخرى، لا كما يراد بها من تهميش في الدور المحوري الذي تلعبه.

وقال توفيق عكاشة عن دور مصر في القضية الفلسطينية: "منذ عام ١٩٤٨ ونحن نحمل على عاتقنا إقامة دولة فلسطينية وعلى مدار ٧٨ عام قدمنا لفلسطين ما لم يقدمه أحد فى الأرض بينما الفلسطينيون أنفسهم لم يقدموا لأنفسهم كما قدمت مصر لهم.

وتابع توفيق عكاشة "وأحد أهم أسباب فقر مصر وفقر شعب مصر وتراجع مصر واستهداف مصر هي هذه القصة الحزينة ورغم ذلك إدارة مصر مكملة".



وعن محاولات البعض تهميش الدور المصري، قال توفيق عكاشة: "حزنت حزن شديد جدًّا وما زلت حزينا وسوف استمر حزينا، وسبب حزني هو حبي لمصر بل عشقي لها فهي فريدة الأرض في العالم، وما يحدث فيها وبها وما يحدث من حولها هو سبب حزني".

مصر صاحبة مكانة عالية منذ وضعها الرحمن بقبضته

وأضاف توفيق عكاشة: "مصر صاحبة مكانة عالية منذ أن وضعها الرحمن في قبضته ولن ينتهى حزني إلا بعد عودة مصر الكبرى كما كانت كبرى رحم الله محمد علي".



وعن سر تفوق أي البلاد، قال توفيق عكاشة: "عندما تملك العلم وتملك الاقتصاد وتملك مجتمع مثقف واعي وتملك مهنيين مهرة تستطيع أن تقول أنا قوي، وبعدم ملكية هذه المقومات فأنت ضعيف مصاب بفقر دم حاد وداخل على وفاة شكرًا".



جدير بالذكر أن القضية الفلسطينية تعتبر أحد القضايا المحورية في السياسة المصرية منذ عقود، حيث لعبت مصر دورًا رئيسيًا وفاعلًا فى دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وقدمت الكثير من 1948 لمساندة ونصرة القضية الفلسطينية.

ومنذ بداية الصراع العربي- الإسرائيلي، ظل الموقف المصري ثابتًا في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني، حيث رفضت مصر أي محاولات لتصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين، والذي ظهر بوضوح منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية

ويظهر الدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية منذ نكبة 1948، كما يظهر الموقف واضحًا من خلال الحروب التي خاضتها من أجل نصرة القضية الفلسطينية، بالإضافة لخوضها العديد من المفاوضات والجهود الدبلوماسية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

حروب خاضتها مصر لأجل فلسطين، فيتو

وشاركت مصر، بشكل مباشر، في الدفاع عن فلسطين منذ نكبة عام 1948، حيث خاض الجيش المصرى معارك ضارية ضد الاحتلال الإسرائيلي دفاعًا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمر هذا الدور فى حرب 1956، ثم حرب 1967 التي أدت إلى احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة.

تلاها حرب أكتوبر 1973، التي كانت تهدف إلى استعادة الأراضي المحتلة، ورغم توقيع مصر اتفاقية السلام عام 1979، إلا أن القضية الفلسطينية ظلت في قلب السياسة الخارجية المصرية، حيث حرصت مصر على أن تتضمن الاتفاقية اعترافا بالحقوق الفلسطينية.

ولعبت مصر دور الوسيط في العديد من المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بداية من اتفاقية أوسلو عام 1993، وصولًا إلى الجهود المتواصلة لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وظهر دور مصر القوي في إفشال مخطط تهجير الفلسطينيين للقضاء على القضية الفلسطينية، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة

