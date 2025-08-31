الأحد 31 أغسطس 2025
محافظ الدقهلية يفاجئ محطة تعبئة إسطوانات البوتاجاز بقلابشو (صور)

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية في محطة تعبئة اسطوانات البتوجاز

فاجأ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، محطة تعبئة الغاز بقلابشو لتعبئة اسطوانات الغاز، للوقوف على أوزان أسطوانات الغاز المعبئة بالمحطة، والتعرف على وزن إسطوانات البوتاجاز ومعايرتها والتأكد من مدى مطابقتها للأوزان المحددة، وعدم التلاعب فيها.

مراجعة أوزان الاسطوانات وتبين مطابقتها للمعايير

وفور وصول محافظ الدقهلية للمحطة، قام بنفسه بمراجعة أوزان الاسطوانات التي تم تعبئتها بالفعل وتم اختيارها بشكل عشوائي، كما تمت مراجعة الاسطوانات التي يتم تعبئتها وقراءتها في محطة التعبئة، وتأكد المحافظ من أوزان الأسطوانات المعبأة قبل خروجها من المحطة، التي تبين مطابقتها للمعايير والأوزان المحددة.

 

تكثيف الحملات التفتيشية على محطات تعبئة الغاز

وحرصا على مصالح المواطنين، كلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على محطات تعبئة الغاز ومستودعات البيع، لضمان التأكد من وصول الحصص المقررة والمدعمة من قبل وزارة التموين للمواطنين، وبالأوزان المحددة قانونا لمستحقيها، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتلاعبين في قوت المواطنين.

