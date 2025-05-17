حملة رقابية مفاجئة على مصانع تعبئة أسطوانات الغاز في بلقاس (صور)

شنت مديرية تموين الدقهلية بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة بلقاس حملة رقابية مفاجئة على مصانع تعبئة أسطوانات الغاز في كل من منطقتي بسنديلة وقلابشو، بناءً على تعليمات اللواء الوزير محافظ الدقهلية طارق مرزوق.

حملة رقابية مفاجئة على مصانع تعبئة أسطوانات الغاز



قاد الحملة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين في الدقهلية، والمهندسة غادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، بهدف التأكد من التزام المصانع بالأوزان المحددة للأسطوانات والقرارات التموينية المنظمة.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود المحافظة لضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه من المواطنين والحفاظ على حقوق المستهلكين.

فحص دقيق لعمليات التعبئة والوزن داخل المصانع



وخلال الحملة، قام فريق التفتيش بفحص دقيق لعمليات التعبئة والوزن داخل المصانع، ومراجعة السجلات للتأكد من مطابقتها للمعايير والتعليمات الصادرة. كما تم أخذ عينات عشوائية من الأسطوانات للتأكد من دقة الأوزان قبل طرحها في الأسواق.

ضبط الأسواق ومكافحة أي تلاعب



وأكد المحاسب علي حسن على أهمية هذه الحملات المفاجئة في ضبط الأسواق ومكافحة أي تلاعب قد يؤثر على المواطنين. وأشار إلى أن المديرية لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، وأنها ستواصل جهودها لضمان حصول المواطنين على السلع والخدمات الأساسية بالجودة والأسعار المناسبة.

من جانبها، أكدت المهندسة غادة الحمادي على دعم مركز ومدينة بلقاس الكامل لجهود مديرية التموين في الرقابة على الأسواق والمصانع. وأوضحت أن مجلس مدينة ومركز بلقاس يعمل بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية لضمان سلامة المنتجات وحماية حقوق المستهلكين في نطاق المركز والمدينة.



جدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات الرقابية التي تنفذها محافظة الدقهلية بشكل دوري ومفاجئ على مختلف القطاعات لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية.

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