محافظ الدقهلية يتفقد محطة غاز بسنديلة ويكلف التموين بتحرير محضر تلاعب (صور)

فاجأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، محطة بسنديلة لتعبئة اسطوانات الغاز، للوقوف على أوزان اسطوانات الغاز المعبئة بالمحطة، والوقوف على الطبيعة على وزن اسطوانات البوتاجاز ومعايرتها والتأكد من مدى مطابقتها للاوزان المحددة.

محافظ الدقهلية يفاجئ محطة غاز بسنديلة من جديد

وفور وصول محافظ الدقهلية للمحطة، قام بنفسه بمراجعة أوزان الاسطوانات التي تم تعبئتها بالفعل وتحميلها على سيارات المتعهدين داخل المحطة، ل 20 اسطوانة، من سيارتين محملتين من المحطة تم اختيارهم بشكل عشوائي، كما تمت مراجعة الاسطوانات التي يتم تعبئتها وقراءتها على محطة التعبئة، وتبين بالفعل أن هناك تلاعب ونقص في أوزان اسطوانات الغاز، وتلاعب في ميزان المحطة، وتم تحريز السيارتين لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور استدعى محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين، ورئيس مباحث التموين، وكلف بتحرير محضر بواقعة التلاعب في أوزان اسطوانات الغاز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الإدارة المسئولة عن تشغيل وإدارة المحطة للنيابة العامة.

تشكيل لجنة لمراجعة أعمال محطة التعبئة

كما كلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بإخطار شركة بتروجاس لتشكيل لجنة لمراجعة أعمال محطة التعبئة، وكذلك للتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين للانتقال إلى المحطة لمراجعة معايرة موازين المحطة، كما قرر المحافظ تخفيض الحصص المقررة للمحطة واسنادها لمحطات أخرى أكثر التزاما.

تكثيف الحملات التفتيشية على محطات تعبئة الغاز

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على محطات تعبئة الغاز لضمان التأكد من وصول الحصص المقررة والمدعمة من قبل وزارة التموين للمواطنين، وبالأوزان المحددة قانونا لمستحقيها وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتلاعبين في قوت المواطنين.

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