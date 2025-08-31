فاز الفريق الأفضل، ميدو يكشف سر هزيمة الأهلي أمام بيراميدز ويوجه رسالة تحذير للزمالك

الأهلي وبيراميدز، علق أحمد حسام ميدو، العضو السابق بلجنة التخطيط لنادي الزمالك، على الهزيمة التي تلقاها الأهلي أمام فريق بيراميدز، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، وأسفرت عن فوز بيراميدز على الأهلي بهدفين مقابل لا شيء.

المشاكل بين القائمين بالأهلي سبب هزيمته

وكشف أحمد حسام ميدو عن سر هزيمة الأهلي أمام بيراميدز، مؤكدًا أن المشكلات الواضحة بين القائمين على الملف الإعلامي في الأهلي من أكثر الأمور المؤثرة على ما وصفه بـ “الحالة الذهنية للاعبين”.

كما وجه ميدو رسالة للزمالك قبل لقائه مع نادي دجلة، وطالب الزمالك بأن يأخذ حذره من دجلة، لأنه فريق منظم وعنده مدرب كويس جدا، وأن تكون بداية المباراة بضغط عالٍ ورتم سريع ومحاولة إحراز هدف مبكر.

وقال أحمد حسام ميدو، عبر حسابه على منصة "إكس"، عن سر هزيمة الأهلي أمام بيراميدز: "الزخم الإعلامي حول الفريق والمشاكل الواضحة بين القائمين على الملف الإعلامي في الأهلي من أكثر الحاجات اللي مأثرة على الحالة الذهنية للاعبين..".

وأضاف أحمد حسام ميدو أن "محاولة مجاملة البعض على حساب البعض داخل الفريق ووجود أكثر من رأس حربة إعلامية تابع لمنظومة النادي واحدة من أهم المشاكل التي يجب حلها في الأهلي، وفي أسرع وقت ممكن، والمهمة دي هتكون صعبة جدًا، خاصة أن من ستخسره الآن التاريخ يقول بإنه سيتحول لعدوك في أقل من ٢٤ ساعة حتى لو لسة ليه مصلحة معاك!! بيراميدز الأهلي...".

وقال أحمد حسام ميدو عن فوز بيراميدز أمام الأهلي: “فاز الفريق الأفضل في كل شيء بيراميدز إمبارح كان واضح جدًا إن دوافعه أكبر للفوز بالمباراة وده بيبين لك إن المشكلة الحقيقية في الأهلي مش المدرب بس، ولكن اللعيبة مابتديش كل حاجة في الملعب.. لازم مسؤولين الأهلي يعرفوا إيه السبب، ويتم تقييم الموقف بشكل علمي ليه لعيبة الأهلي مغلوبين، واللي يتفرج على الماتش تحس إنهم بيلعبوا عادي، إيه يعني لو اتغلبنا”.

وأضاف ميدو: “أنا بصراحة ما شوفتش الأهلي كده من سنين، ومايتمش اختزال مشكلة الفريق في المدرب فقط!! التوقف الدولي ليس في صالح الأهلي بل بالعكس لأن معظم لاعبي الأهلي دوليين ولن يكونوا متاحين للعمل معا حتى لو تم تغيير المدرب!! بيراميدز كسب الأهلي بأقل مجهود دي حقيقة والحقيقة الأكبر إنها جملة عمري ما كنت متخيل إني هقولها كده عادي ومعظم جمهور الكورة في مصر هيوافقني عليها!!”.

ميدو يوجه رسالة تحذير للزمالك من دجلة

كما وجه أحمد حسام ميدو رسالة لـ الزمالك قبل لقائه مع دجلة، فقال: “الزمالك لازم ياخد باله من دجلة؛ فريق منظم وعنده مدرب كويس جدا، وبيلعبوا من غير ضغوط.. لازم يكون فيه حالة تركيز شديدة من الجميع في الزمالك”.

وأضاف في رسالته للزمالك: “لازم بداية الماتش بضغط عالي ورتم سريع ومحاولة إحراز هدف مبكر..لازم لاعيبة الزمالك تعرف ان فرصة عمرهم يوصلوا للتوقف الدولي متصدرين بفارق مريح عن المنافسين!!”.

وأوضح ميدو: "سيناريو توقعته قبل بداية الدوري المصري بأن الزمالك سيكون منافسا شرسًا على كل البطولات، وعندي سوأل مهم جدًا لبعض الإعلاميين، أصحاب سؤال متكرر لكل ضيوفهم قبل بداية الموسم.. هو الزمالك هيقدر ينافس الأهلي وبيراميدز السنة دي؟! بس هأجله لبعد الماتش!! يارب انصر الزمالك".





الأهلى يتلقى الهزيمة الأولى له هذا الموسم

الجدير بالذكر أن النادي الأهلى تلقى الهزيمة الأولى له في هذا الموسم أما منافسه نادي بيراميدز، بعد فوز وحيد وتعادلين، في نتائج مباريات الجولة الخامسة في الدوري المصري الممتاز.

هزيمة الأهلي أمام بيراميدز، فيتو



وتعد هزيمة الأهلي الأولى أمام بيراميدز، والغضب الذي عبر عنه جماهير الأهلي نتيجة هذه النتيجة، ويواجه مدرب الأهلي، الإسباني خوسيه ريبيرو، شبح الرحيل بسبب الرسائل الغاضبة والانتقادات العنيفة التي تلقاها من جماهير الأهلى.

النادي الأهلي تراجع إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما وصل عدد نقاطه إلى 5 نقاط، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط، بعد التعادل مع المصري، والخسارة أمام مودرن سبورت.

