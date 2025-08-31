نتائجه تتحدث عنه، نجم الأهلي يرشح هذا المدرب لخلافة ريبيرو

أكد رمضان السيد، نجم فريق الأهلي السابق، أن عماد النحاس المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعد الأفضل لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة في حال رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني

وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق: "عماد النحاس قاد فريق الأهلي في آخر مباريات بطولة الدوري الممتاز في الموسم الماضي في مرحلة ما بعد السويسري مارسيل كولر ونجح في تحقيق 6 انتصارات متتالية والفوز ببطولة الدوري".



وواصل: "من وجهة نظري أن عماد النحاس الأفضل لتدريب الأهلي في الوقت الحالي ويجب توجيه الشكر إلى خوسيه ريبيرو في أقرب وقت".

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل وليد الكرتي هدف بيراميدز الأول في شباك الأهلي بالدقيقة 6، قبل أن يعود نفس اللاعب ويعزز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الـ 12 في الدوري المصري برصيد 5 نقاط في المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

