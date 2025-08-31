رمضان السيد بعد خسارة الأهلي من بيراميدز: ريبيرو لازم يمشي

أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يصلح للاستمرار في قيادة القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية: "من وجهة نظري أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي لا يصلح لتدريب فريق الأهلي منذ وقت كبير وليس مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق في بطولة الدوري الممتاز".

وأشار إلى أن خوسيه ريبيرو يتحمل مسئولية سوء نتائج فريق الأهلي في الفترة الأخيرة وليس مباراة بيراميدز فقط ويجب أن يرحل في أقرب وقت.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل وليد الكرتي هدف بيراميدز الأول في شباك الأهلي بالدقيقة 6، قبل أن يعود نفس اللاعب ويعزز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الـ 12 في الدوري المصري برصيد 5 نقاط في المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

