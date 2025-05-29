الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ياسر ريان: لاعبو الأهلي تحرروا بعد رحيل كولر وهناك لغز في هزيمة سيراميكا بخماسية أمام بيراميدز

تتويج المارد الأحمر
تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري المصري الممتاز، فيتو

تحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق، عن تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة.

وقال ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "مبروك لكل جماهير النادي الأهلي على التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم".

وأضاف ريان: "بيراميدز ساعد الأهلي على التتويج بالدوري بعد هزيمته أمام فاركو والبنك الأهلي، والأحمر أستغل الفرصة".

وشدد: "لاعبي النادي الأهلي تحرروا بعد رحيل مارسيل كولر وتولي عماد النحاس المهمة".

وواصل: "هزيمة سيراميكا أمام بيراميدز بخماسية غير متوقعة وهذا ليس أداء علي ماهر ولاعبي الفريق".

وشدد: "هناك لغز في هزيمة سيراميكا كليوباترا بخماسية أمام بيراميدز".

وتابع: "الفريق الذي يلعب على البطولات عليه أن يعتاد على الضغوطات وهذا ما يحدث مع بيراميدز حاليًّا".

واختتم: "أتوقع تتويج بيراميدز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ريان بيراميدز الأهلي الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز فاركو النادي الأهلي

مواد متعلقة

العشوائية وسوء التنظيم يسيطران على حفل تتويج الأهلي بدرع الدوري (فيديو)

رغم الفوز بالدوري، الهدوء يسيطر على محيط الأهلي بالجزيرة (فيديو وصور)

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد سوبر هاتريك وسام وهدف إمام عاشور أمام فاركو

سوبر هاتريك وسام، الأهلي يكتسح فاركو بسداسية ويتوج بطلا للدوري المصري

الأكثر قراءة

أول تعليق من كولر بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري

الزمالك يعلن إيقاف القيد مجددا بسبب الفلسطيني ياسر حمد

مسن ينهي حياة زوجته بـ21 طعنة بالشرقية

محكمة أمريكية توقف جزءا من الرسوم التجارية التي فرضها ترامب على الدول

زغلول صيام: الدوري لا يليق بمصر والترتيب الـ 113 عالميًا فضيحة

محمد الشناوي يدخل في مشادة مع الصحفيين في احتفالية الدوري (فيديو)

الكهرباء: لا تخفيف للأحمال في الصيف ونتائج مبهرة في ترشيد استهلاك الوقود

مقتل شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل اعتداء طالبة على معلمة بمدرسة في الهرم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 29 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية