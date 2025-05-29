ياسر ريان: لاعبو الأهلي تحرروا بعد رحيل كولر وهناك لغز في هزيمة سيراميكا بخماسية أمام بيراميدز

تحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق، عن تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة.

وقال ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "مبروك لكل جماهير النادي الأهلي على التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم".

وأضاف ريان: "بيراميدز ساعد الأهلي على التتويج بالدوري بعد هزيمته أمام فاركو والبنك الأهلي، والأحمر أستغل الفرصة".

وشدد: "لاعبي النادي الأهلي تحرروا بعد رحيل مارسيل كولر وتولي عماد النحاس المهمة".

وواصل: "هزيمة سيراميكا أمام بيراميدز بخماسية غير متوقعة وهذا ليس أداء علي ماهر ولاعبي الفريق".

وشدد: "هناك لغز في هزيمة سيراميكا كليوباترا بخماسية أمام بيراميدز".

وتابع: "الفريق الذي يلعب على البطولات عليه أن يعتاد على الضغوطات وهذا ما يحدث مع بيراميدز حاليًّا".

واختتم: "أتوقع تتويج بيراميدز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك".

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