مصدر بالأهلي يكشف كواليس جديدة في الخسارة أمام بيراميدز

قال مصدر من داخل النادي الأهلي: إن ريييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعرض لانتقادات من عدد من لاعبي الأهلي في أعقاب الخسارة أمام بيراميدز.

وأضاف المصدر أن لاعبي الأهلي تناقلوا الحديث بينهم عقب المباراة بشأن خطة المدرب الإسباني وأيضا التغييرات وتعديل مراكز بعض اللاعبين بالشكل الذي أثر على أداء الفريق.

ويعقد مسئولو النادي الأهلي اجتماعا عاجلا اليوم لبحث إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب خسارة الفريق من نادي بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء، وذلك لسوء نتائج الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

وتشهد الجلسة تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، وايضا عماد النحاس مدرب الفريق.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.