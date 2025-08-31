موعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي اليوم الأحد، ضيفًا على برايتون ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2025-2026.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون



تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون



تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة beIN sports HD1.



وكان نادي مانشستر سيتي افتتح الموسم بالدوري الإنجليزي بفوز أمام ولفرهامبتون بأربعة أهداف دون رد، وفي الجولة الثانية سقط في فخ الهزيمة أمام توتنهام بهدفين دون رد.

وعلي الجانب الآخر تعادل برايتون أمام فولهام بهدف لمثله بالجولة الأولى، ثم خسر أمام إيفرتون بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية.

ويمتلك مانشستر سيتي ثلاث نقاط من فوز وحيد ويتواجد بالمركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، أما برايتون يحتل المركز 18 ولديه نقطة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.