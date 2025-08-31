الأحد 31 أغسطس 2025
سائق متهم بالتحرش بسيدة في السلام: "كنت قاصد أسرقها"

أدلى سائق دراجة نارية متهم بالتحرش بسيدة فى مدينة السلام باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام.  

وقال المتهم إنه لم يكن في وعيه وقت ارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أنه كان متعاطيا للمواد المخدرة ووجد السيدة تقف بمفردها فخطر في ذهنه سرقة حقيبتها والتحرش بها وفر هاربا ولم يكن يعلم انه تم تصويره.

فيديو تحرش سائق دراجة نارية بسيدة فى السلام

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة أثناء استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة وقائدها (سائق "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو" – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها. 

