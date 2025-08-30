القبض على سائق دراجة نارية تحرش بسيدة في السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد دراجة نارية لقيامة بالتحرش بسيدة فى مدينة السلام.

فيديو تحرش سائق دراجة نارية بسيدة فى السلام

كانت مديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة أثناء استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.



وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة وقائدها (سائق "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو" – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.