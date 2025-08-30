السبت 30 أغسطس 2025
القبض على سائق دراجة نارية تحرش بسيدة في السلام

ضبط المتهم، فيتو
 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد دراجة نارية لقيامة بالتحرش بسيدة فى مدينة السلام.

فيديو تحرش سائق دراجة نارية بسيدة فى السلام

كانت مديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة أثناء استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.


وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة وقائدها (سائق "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو" – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.


تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

