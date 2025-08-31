الأحد 31 أغسطس 2025
تشكيل برشلونة المتوقع أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

يحل برشلونة حامل لقب الليجا ضيفًا ثقيلا على رايو فاليكانو مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب "فاليكاس" ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الإسباني للموسم الجاري.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، داني أولمو، رافينيا.

خط الهجوم: فيران توريس.

وحقق فريق برشلونة الفوز أمام ريال مايوركا بثلاثية دون رد في افتتاح مشواره بالليجا، وفي الجولة الثانية حقق فوزًا مثيرًا على حساب ليفانتي بثلاثية لهدفين.

فيما حقق رايو فاليكانو الفوز في الجولة الأولى على حساب جيرونا بثلاثية لهدف، وتلقى هزيمة في الجولة الثانية أمام أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل.

ويمتلك برشلونة 6 نقاط ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني الليجا، ورايو فاليكانو في المركز 11 برصيد 3 نقاط قبل لقاء الليلة.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

تنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً اليوم الأحد، بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو

تذاع مباراة برشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD1.

