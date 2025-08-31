الأحد 31 أغسطس 2025
تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال، وهذا موقف محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

يستضيف ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، نظيره أرسنال مساء اليوم الأحد، على ملعب "آنفيلد" في قمة مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، جرافنبيرخ.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

ويسعى كلا الفريقين لاقتناص الفوز، ليفربول من أجل حصد مزيد من النقاط في مشوار الحفاظ على لقب البريميرليج، وآرسنال من أجل فرصة التتويج باللقب الغائب منذ عام 2004.

وحقق نادي ليفربول فوزًا في الجولة الأولى أمام بورنموث، برباعية لهدفين، وتمكن من تحقيق فوز قاتل أمام نيوكاسل بالجولة الثانية 3-2، وكانت نتيجة المباراة أمام نيوكاسل تشير لتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما، لكن في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع نجح البديل نجوموها في تسجيل هدف الفوز لليفربول.

كما تغلب آرسنال في الجولة الأولى على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل، وبالجولة الثانية حقق فوزًا عريضًا أمام ليدز يونايتد بخماسية دون رد.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال 

وتنطلق مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد  بتوقيت مصر والسعودية بملعب آنفيلد.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام أرسنال

وتذاع مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD1.

موقف ليفربول وأرسنال في الدوري الانجليزي 

ويملك آرسنال 6 نقاط ويتواجد في المركز الثاني بالترتيب، وليفربول أيضًا لديه 6 نقاط ويتواجد في المركز الرابع. 

