مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، مواعيد مباريات ليفربول الإنجليزي في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس الماضي، حيث يلتقي ليفربول مع 8 متنافسين مختلفين في مرحلة الدوري من البطولة، بواقع 4 مباريات على ملعبه ومثلهم خارجه، حيث سيواجه الريدز كلا من ريال مدريد، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، آينتراخت فرانكفورت، آيندهوفن، مارسيليا، قره باج، جالطة سراي.

مواعيد مواجهات ليفربول في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2025/26

وجاءت مواعيد مواجهات ليفربول في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا كالتالي:

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد: الجولة الأولى: الأربعاء 17 سبتمبر 2025: 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.



جالطة سراي ضد ليفربول: الجولة الثانية: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025: 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

آينتراخت فرانكفورت ضد ليفربول: الجولة الثالثة: الأربعاء 22 أكتوبر 2025: 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ليفربول ضد ريال مدريد: الجولة الرابعة: الثلاثاء 4 نوفمبر 2025: 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ليفربول ضد آيندهوفن: الجولة الخامسة: الأربعاء 26 نوفمبر 2025: 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

إنتر ميلان ضد ليفربول: الجولة السادسة: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.



مارسيليا ضد ليفربول: الجولة السابعة: الأربعاء 21 يناير 2026: 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ليفربول ضد قره باج: الجولة الثامنة: الأربعاء 28 يناير 2026: 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، التي جرت يوم الخميس، في إمارة موناكو بفرنسا، عن مواجهات نارية، أبرزها ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني.

ترتيب مباريات ليفربول في مرحلة ببطولة دوري أبطال أوروبا

ليفربول سيواجه: ريال مدريد، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، فرانكفورت، أيندهوفن، مارسيليا، كاراباج، جالطة سراي.

نظام دوري أبطال أوروبا 2025-2026

يشارك 36 فريقا من مختلف أنحاء القارة الأوروبية في مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسخة البطولة الجديدة 2025-2026، بدلا من 32 ناديًا كما جرت العادة على مدار عدة سنوات مضت قبل أن يسدل الستار على هذا النظام في 2023-2024.

وأقيمت النسخة الماضية لدوري الأبطال بالنظام الجديد بمشاركة 36 فريقًا، وتُوج باللقب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لأول مرة في تاريخه.

ويخوض كل فريق في مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، بواقع 4 على ملعبه و4 خارجه، بدلا من 6 لقاءات بنظام المجموعات الملغى قبل أكثر من عام كامل.

وتحُول قواعد المسابقة دون وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهة مبكرا خلال مرحلة الدوري، على غرار ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا، وليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي من إنجلترا.

وعلى غرار الموسم الماضي، تتأهل أول 8 فرق في الترتيب النهائي مباشرة إلى دور الـ16، بينما تلعب الأندية الواقعة بين المركزين التاسع والـ 24 وجها لوجه بنظام الذهاب والعودة، ليتأهل 8 منها إلى ثمن النهائي، وبعدها تستكمل البطولة بالنظام المعتاد حتى المباراة النهائية.

مواعيد الأدوار الإقصائية ونهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

ثمن النهائي: 10/11 مارس و17/18 مارس 2026

ربع النهائي: 7/8 أبريل و14/15 أبريل 2026

نصف النهائي: 28/29 أبريل و5/6 مايو 2026

النهائي: 30 مايو 2026

