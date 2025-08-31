بدائل ريبيرو، 3 أسماء أمام الخطيب لاختيار مدرب جديد للأهلي

بدأ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رحلة البحث عن بديل لريبيرو المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام بيراميدز ومطالبة الجماهير برحيل المدرب الإسباني.

ويبقى أمام الأهلي ثلاث اختيارات، وفقا لما كشفته مصادر داخل النادي، الأول يتمثل في تصعيد عماد النحاس مديرا فنيا، والثاني إعادة حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي، والثالث التواصل مع نادي سيراميكا كليوباترا والحصول على خدمات مدربها على ماهر لقيادة الأهلي.

ويعقد مسئولو النادي الأهلي اجتماعا عاجلا اليوم الأحد، لبحث إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب خسارة الفريق من نادي بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء، ولسوء نتائج الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

وتشهد الجلسة تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، وأيضا عماد النحاس مدرب الفريق.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

