الخطيب يحسم قرار إقالة ريبيرو اليوم

يعقد مسئولو النادي الأهلي اجتماعا عاجلا اليوم الأحد، لبحث إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك على إثر خسارة الفريق من نادي بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء في مباراة أمس، وسوء نتائج الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي، وعماد النحاس مدرب الفريق.

كان فريق بيراميدز فاز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

