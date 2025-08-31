الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قائمة منتخب مصر المتوقعة لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

يعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، مساء اليوم الأحد، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

حسم حسن، فيتو
حسم حسن، فيتو

24 لاعبا في قائمة منتخب مصر بمعسكر سبتمبر

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، استقر على اختيار 24 لاعبا، للانضمام لمعسكر الفراعنة في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبلين

ومن المتوقع أن تضم قائمة منتخب مصر المقرر الكشف عنها مساء اليوم الأحد، الأسماء التالية: 

الأهلي: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - كريم فؤاد - زيزو - تريزيجيه

الزمالك: محمد صبحي - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح - محمد شحاتة - ناصر ماهر

بيراميدز: محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد عاطف قطة 

المصري: أحمد عيد 

البنك الأهلي: أسامة فيصل 

المحترفين: محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد وحمدي فتحي وإبراهيم عادل ورامي ربيعة 

موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

وتنقل كلا المباراتين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلهما قناة أون سبورت المصرية على التردد الأرضي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن اثيوبيا بوركينا فاسو التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 محمد صلاح

مواد متعلقة

حسام حسن يعلن اليوم قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

تفاصيل استعدادات منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.. إعلان قائمة الفراعنة في هذا الموعد.. خماسي الأهلي يغيب عن تشكيلة المنتخب لهذا السبب

إبراهيم عادل يتدرب تحت إشراف جهاز منتخب مصر

رامي ربيعة يوضح موقفه من الانضمام لمعسكر منتخب مصر بعد مباراة دبا

موعد انضمام محمد صلاح ومرموش لمعسكر منتخب مصر

الأكثر قراءة

العربية: أفراد من عائلة أبو عبيدة أكدوا اغتياله بعد معاينة الجثة

أخبار مصر: ضبط طليق الفنانة علا غانم، مصير ريبيرو خلال ساعات، تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح، ضربة إيرانية كبيرة لإسرائيل

بعد 24 ساعة من نشر الفيديو، غلق نهائي لسنتر تعليمي شهد واقعة تعدي مدرس على "سكرتيرة" بسوهاج

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

نتائجه تتحدث عنه، نجم الأهلي يرشح هذا المدرب لخلافة ريبيرو

قائمة منتخب مصر المتوقعة لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

كم ضحية أخرى قبل أن يرحل المسئول؟.. أول تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي والكمثري بـ 40 جنيهًا والجوافة تبدأ في الانخفاض

4 فئات لابد من تمثيلهم، كيف يتم إعداد قوائم انتخابات مجلس النواب 2025؟

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 31 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 31 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads