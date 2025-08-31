قائمة منتخب مصر المتوقعة لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

يعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، مساء اليوم الأحد، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

حسم حسن، فيتو

24 لاعبا في قائمة منتخب مصر بمعسكر سبتمبر

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، استقر على اختيار 24 لاعبا، للانضمام لمعسكر الفراعنة في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبلين

ومن المتوقع أن تضم قائمة منتخب مصر المقرر الكشف عنها مساء اليوم الأحد، الأسماء التالية:

الأهلي: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - كريم فؤاد - زيزو - تريزيجيه

الزمالك: محمد صبحي - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح - محمد شحاتة - ناصر ماهر

بيراميدز: محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد عاطف قطة

المصري: أحمد عيد

البنك الأهلي: أسامة فيصل

المحترفين: محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد وحمدي فتحي وإبراهيم عادل ورامي ربيعة

موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

وتنقل كلا المباراتين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلهما قناة أون سبورت المصرية على التردد الأرضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.