الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل لواء احتياط فى جيش الاحتلال بنيران صديقة جنوب غزة

اللواء الاحتياطي
اللواء الاحتياطي أرييل لوبلينر، فيتو

أفادت المتحدث باسم جيش الحرب الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بمقتل اللواء الاحتياطي أرييل لوبلينر (34 عامًا)، في معركة جنوب غزة.

 

مقتل لواء احتياط فى جيش الاحتلال

وأكد متحدث جيش الاحتلال، أن "الحادثة الخطيرة وقعت الليلة الماضية في خان يونس. كان قافلة لوجستية تمر عبر المنطقة التي كان لواء كفير يعمل فيها خلال الأيام الأخيرة، عندما أُطلقت النار على القوة، على ما يبدو من قواتنا، لسبب لا يزال قيد التحقيق، قُتل اللواء لوبلينر على الفور. وفُتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث".

وتابع"ترك أرييل لوبلينر خلفه زوجة وطفلًا، ويجري الجيش الإسرائيلي تحقيقًا فيما إذا كان قد أصيب بنيران قواتنا".

إصابة جنديين من لواء جولاني بجروح طفيفة

وكانت إذاعة جيش الاحتلال، أفادت مساء اليوم السبت، بإصابة جنديين من لواء جولاني بجروح طفيفة في حادث عملياتي بـ خان يونس في قطاع غزة.

وأكدت تقارير إخبارية، اليوم السبت، مقتل جندي وإصابة 11 بكمائن المقاومة في أحياء الزيتون والصبرة بغزة.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، أنه خلال القتال بحي الزيتون كانت هناك مخاوف من وجود جنود مفقودين، وتبين لاحقا عدم حدوث ذلك.

الآلاف يتظاهرون في فرانكفورت تضامنا مع غزة

استشهاد وإصابة العشرات في غارة جوية استهدفت مخبزًا بـ غزة


 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرييل لوبلينر اللواء الاحتياطي جنوب غزة لواء جولاني خان يونس الجيش الإسرائيلي

مواد متعلقة

جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندي إسرائيلي جنوب غزة

إذاعة جيش الاحتلال: إصابة جنديين من لواء جولاني في خان يونس

هيئة البث الإسرائيلية تعترف: دبابة تابعة للجيش قصفت مستشفى ناصر في خان يونس

جيش الاحتلال يشن هجوما بالطائرات على مدينة خان يونس

الأكثر قراءة

بسبب حفلة بفيلته، القبض على طليق الفنانة علا غانم في أبو النمرس

رئيس لجنة الحكام السابق: هدف بيراميدز الأول خطأ تحكيمي من روخاس

هل عادت كورونا من جديد؟ رئيس لجنة مكافحة الفيروسات يوضح

حماس تؤكد رسميًا مقتل محمد السنوار في غزة

كامل الوزير ينفي هبوط القضبان ويتحدث عن أسباب حادث قطار مطروح

بشرط جزائي أم بدون، كم يدفع الأهلي حال إقالة ريبيرو؟

خلوا وشه في الأرض، جماهير الأهلي تحرج زيزو أثناء مغادرته أرضية الملعب (فيديو)

خالد الغندور: الأهلي يتواصل مع مدرب الزمالك السابق

خدمات

المزيد

ارتفاع اليوريا العادي 5714 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

كيف تساند الدولة المرأة المعنفة وتدعمها نفسيا واجتماعيا؟

تعرف على كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص وفق القانون

انخفاض البتلو 43 جنيهًا والكندوز 28، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 31 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 31 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما حكم قراءة الفاتحة عند استفتاح الدعاء وعقب الصلوات المكتوبة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads