مقتل لواء احتياط فى جيش الاحتلال بنيران صديقة جنوب غزة

أفادت المتحدث باسم جيش الحرب الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بمقتل اللواء الاحتياطي أرييل لوبلينر (34 عامًا)، في معركة جنوب غزة.

مقتل لواء احتياط فى جيش الاحتلال

وأكد متحدث جيش الاحتلال، أن "الحادثة الخطيرة وقعت الليلة الماضية في خان يونس. كان قافلة لوجستية تمر عبر المنطقة التي كان لواء كفير يعمل فيها خلال الأيام الأخيرة، عندما أُطلقت النار على القوة، على ما يبدو من قواتنا، لسبب لا يزال قيد التحقيق، قُتل اللواء لوبلينر على الفور. وفُتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث".

وتابع"ترك أرييل لوبلينر خلفه زوجة وطفلًا، ويجري الجيش الإسرائيلي تحقيقًا فيما إذا كان قد أصيب بنيران قواتنا".

إصابة جنديين من لواء جولاني بجروح طفيفة

وكانت إذاعة جيش الاحتلال، أفادت مساء اليوم السبت، بإصابة جنديين من لواء جولاني بجروح طفيفة في حادث عملياتي بـ خان يونس في قطاع غزة.

وأكدت تقارير إخبارية، اليوم السبت، مقتل جندي وإصابة 11 بكمائن المقاومة في أحياء الزيتون والصبرة بغزة.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، أنه خلال القتال بحي الزيتون كانت هناك مخاوف من وجود جنود مفقودين، وتبين لاحقا عدم حدوث ذلك.





