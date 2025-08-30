الآلاف يتظاهرون في فرانكفورت تضامنا مع غزة

شهدت مدينة فرانكفورت الألمانية، مساء اليوم السبت، تظاهر الآلاف تحت شعار"متحدون من أجل غزة".



وفي سياق آخر أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بتظاهر الآلاف في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

حكومة نتنياهو تريد حربا أبدية

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم السبت، إن وجهة حكومة نتنياهو هي حرب أبدية وتقديم الرهائن قربانا خلافا لرغبة الشعب.

وأضافت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: ثمة خيار جدي على الطاولة لإعادة الرهائن ومنع مقتل مزيد من الجنود.

خطط احتلال قطاع غزة

في غضون ذلك، قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة حماس، مساء أمس الجمعة، إن خطط دولة الاحتلال الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالا على قيادته السياسية والعسكرية.

وأضاف أبو عبيدة: "خطط احتلال غزة سيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله.. مجاهدونا في حالة استنفار وجاهزية ومعنويات عالية وسيقدمون نماذج فذة في البطولة والاستبسال.. مجاهدونا سيلقنون الغزاة دروسا قاسية بعون الله".



سنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان

وتابع أبو عبيدة: "مجرم الحرب نتنياهو ووزراؤه النازيون قرروا وبإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف.. مجرم الحرب نتنياهو ووزراؤه قرروا أن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد".

واستطرد أبو عبيدة: "سنحافظ على أسرى العدو قدر استطاعتنا وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات الظروف.. وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثبات لمقتله".

