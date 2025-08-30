استشهاد وإصابة العشرات في غارة جوية استهدفت مخبزًا بـ غزة

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارة جوية استهدفت مخبزًا في حي النصر غرب مدينة غزة، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا على الأقل، وإصابة آخرين، بحسب ما أفادت به مصادر طبية وميدانية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة أن مستشفى الشفاء استقبل جثامين 11 قتيلًا جراء القصف على حي النصر، فيما أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بمقتل 4 أشخاص آخرين، إثر استهداف حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

كما قتل 35 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، بينهم 20 على الأقل في مدينة غزة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة في بيان أن عدد ضحايا المجاعة ارتفع إلى 332 قتيلًا، من بينهم 124 طفلا، مشيرة إلى أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل (IPC) بتاريخ 22 أغسطس الجاري، سُجّلت 54 حالة وفاة، من بينهم تسعة أطفال.

