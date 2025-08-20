احتلال غزة، استعدادات عسكرية إسرائيلية واسعة واستدعاء 50 ألف جندي احتياط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد خلال الأيام المقبلة لبدء استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، في إطار خطة تهدف إلى تنفيذ عملية برية للسيطرة على مدينة غزة.

50 ألف جندي إسرائيلي تحت التعبئة

وبحسب التقديرات، يتوقع أن يتم استدعاء نحو 50 ألف جندي احتياط، مع التركيز على تعزيز القدرات القتالية عبر دمج قوات الاحتياط بالقوات النظامية لرفع مستوى الجاهزية.

تصعيد جديد في أفق غزة

تأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات من تصعيد كبير قد يفاقم الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار وتدهور الأوضاع المعيشية للفلسطينيين.

قلق إقليمي ودولي

التحركات الإسرائيلية تثير مخاوف على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تتزايد الدعوات لوقف التصعيد وتجنب تداعيات كارثية على المدنيين.

وفي السياق ذاته أكدت مصادر مصرية لـ"القاهرة الإخبارية" أن إسرائيل لم ترسل ردها حتى الآن على مقترح الوسطاء الذي قبلته حركة حماس بشأن غزة، وذلك رغم مرور 24 ساعة على تسلمها المقترح رسميًّا.

وأوضحت المصادر أن المقترح المطروح سيكون بضمانة أمريكية وبرعاية الرئيس دونالد ترامب، ما يمنحه ثقلًا سياسيًا ودوليًا من شأنه دعم فرص نجاحه.

