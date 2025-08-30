ترتيب الدوري الممتاز بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز

ترتيب الدوري المصري، تلقي النادي الأهلي الخسارة من بيراميدز 2-0 في قمة الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، فيما حقق غزل المحلة انتصاره الأول بالدوري أمام الاسماعيلي 3-0.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز وفوز غزل المحلة أمام الاسماعيلي كالتالي..

ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 10 نقاط

2- المصري البورسعيدي 8 نقاط

3- بيراميدز 8 نقاط

4- إنبي 8 نقاط

5- بتروجيت 8 نقاط

6- غزل المحلة 7 نقاط

7- مودرن سبورت 7 نقاط

8- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

9- زد 6 نقاط

10- سموحة 6

11- الجونة 6 نقاط

12- الأهلي 5 نقاط

13- حرس الحدود 5 نقاط

14- طلائع الجيش 5 نقاط

15- وادي دجلة 4 نقاط

16- البنك الأهلي 4 نقاط

17- الاسماعيلي 4 نقاط

18- الاتحاد السكندري 4 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

20- المقاولون العرب نقطتان

21- فاركو نقطة واحدة

جدول ترتيب الدوري المصري 2025





مواعيد الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري

المقاولون 0 -1 سيراميكا كليوباترا

الاتحاد 0-3 إنبي

البنك الأهلي 0-0 طلائع الجيش

الجونة 1-1 زد

الإسماعيلي 0-3 غزل المحلة

الأهلي 0-2 بيراميدز

الأحد 31 أغسطس

المصري ضد كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء - ستاد ستاد السويس الجديد

مودرن سبورت ضد حرس الحدود - 6 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

سموحة ضد بتروجت - 9 مساء - ستاد برج العرب

وادي دجلة ضد الزمالك - 9 مساء - ستاد السلام

فاركو - راحة

وتشهد النسخة الحالية من الدوري المصري مشاركة 21 فريقًا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 ناديًا بدوري الأضواء.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

