أخبار مصر اليوم: تعديلات مؤقتة على رحلات القاهرة–مطروح بعد حادث القطار.. تشكيل لجنة لمراجعة منافذ مشروع “جمعيتي”.. قرار هام من "التعليم" بشأن نظام البكالوريا.. وارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة

بعد حادث قطار الضبعة، السكك الحديدية تعلن تعديلات مؤقتة على رحلات القاهرة – مطروح

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إدخال تعديلات مؤقتة على بعض رحلات خط القاهرة – مطروح، وذلك عقب حادث القطار رقم 1935 بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح.

وأوضحت الهيئة أن القطار772/773 المقرر قيامه من القاهرة الساعة 10:10 مساءً، والقطار 1934/1933 المقرر قيامه من القاهرة الساعة 11:10 مساءً، سيعملان حتى محطة الضبعة فقط، مع توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الركاب إلى مدينة مرسى مطروح.

وأكدت الهيئة استمرار الأطقم الفنية في رفع آثار الحادث لسرعة عودة حركة القطارات إلى طبيعتها، مشيرة إلى إتاحة خيار إلغاء الحجز المسبق واسترداد قيمة التذكرة كاملة للركاب الراغبين.

وزير التموين يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة منافذ مشروع “جمعيتي”

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم (138) لسنة 2025، بشأن متابعة وتنظيم منافذ مشروع "جمعيتي" المنتشرة على مستوى الجمهورية.



ونص القرارعلى تشكيل لجنة برئاسة حسام أحمد الجراحي، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة، وعضوية كل من:

سمير حسن البلكيمي، مدير عام الإدار العامة للبحوث الفنية ودراسات التكاليف

جمال أحمد محمد حفني، مدير عام الإدارة العامة للبحوث الفنية ودراسات التكاليف.

ناصر الرفاعي، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

حسان أحمد يوسف، مفتش بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

عبد المنعم محمود الخولي، مدير إدارة الرقابة على السلع التموينية.

مصطفى شكري إبراهيم، أخصائي متابعة مشروع جمعيتي بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما ضم القرار في عضوية اللجنة عددًا من المختصين في قطاع شئون شركات السلع الغذائية، مع إتاحة الاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبًا لإنجاز مهامها.

وحددت الوزارة مهام اللجنة في مراجعة الإجراءات والتصاريح والاشتراطات الخاصة بمنافذ مشروع "جمعيتي" على مستوى الجمهورية، بما يضمن تعزيز الرقابة وتحقيق أعلى درجات الانضباط في منظومة التموين.

السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادث قطار مطروح



كشفت الهيئة القومية لسكك الحديد رسميا تفاصيل حادث قطار مطروح والذى أسفر عن بعض التلفيات والاصابات.



وقالت السكك الحديدية: إنه في تمام الساعة ١٥.٣٠ من مساء اليوم السبت الموافق ٣٠/٨/٢٠٢٥، وقع حادث خروج عدد ٧ عربات عن القضبان بالقطار رقم ١٩٣٥ القادم من مطروح الى القاهرة في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح مما أدى إلى انقلاب ٢ عربة منها.

وقامت الهيئة بشكل فوري بدفع الاطقم الفنية والمعدات اللازمة للمنطقة لرفع اثار الحادث واستعادة الحركة علي الخط في اسرع وقت

و توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، إلى موقع الحادث، موجها بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث، وتوقيع أقصى عقوبة على من تسبب في هذا الحادث والفصل الفوري لمن يثيت إدانته.

الاستعداد للعام الدراسي الجديد أبرز قرارات المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الدوري

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مدينة السادات.



قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة مدينة السادات، برئاسة الدكتورة شادن معاوية رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقدم المجلس الشكر إلى الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، المنتهية ولايتها في رئاسة جامعتها في منتصف شهر سبتمبر القادم، وثمن المجلس التطوير الذي حققته سيادتها في كافة مسارات العمل الجامعي، وكان له أطيب الأثر في الارتقاء بمنظومة التعليم، وخدمة المجتمع المحلي.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم لتوليه منصب القائم بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور طارق علي محمد لتوليه منصب القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وقدم المجلس التهنئة للدكتور عمرو أحمد المصري لتوليه منصب القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، متمنين لسيادتهم التوفيق والسداد خلال الفترة القادمة.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وأسرة أمانة المجلس، بمناسبة حصول المجلس على 4 شهادات أيزو، حيث حصل المجلس على شهادة الأيزو في إدارة الجودة، وشهادة الأيزو في إدارة السلامة والصحة المهنية، وشهادة الأيزو في إدارة المعرفة، وشهادة الأيزو في إدارة الحوكمة.

إعداد تقرير فني لكشف أسباب حادث قطار مطروح

بدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية في عداد تقرير مفصل عن حادث قطار مطروح، يشمل أسباب وقوع الحادث والتقرير الفني للقطار



وكانت الهيئة قامت بإرسال فريق فني للوقوف على كافة أسباب الحادث لتلافيها وعدم تكرارها.

التعليم: لا أعمال سنة في نظام البكالوريا والدراسة تبدأ 20 سبتمبر

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: إن نظام البكالوريا الجديد لا يتضمن أعمال سنة لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي، موضحًا أن الأمر يختلف عن النظام القديم للثانوية العامة، حيث يطبق إلغاء أعمال السنة فقط على طلاب الصف الثالث الثانوي.



وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” أن الوزارة وضعت إجراءات منظمة لحضور الطلاب الشهادة الثانوية العامة ونظام البكالوريا، بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل طبيعي ومنضبط.



وأشار إلى أن العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم 20 سبتمبر المقبل في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وفق منظومة دراسية طبيعية تستهدف انتظام الطلاب وتحقيق أكبر استفادة من المحتوى التعليمي.

ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، حالة الطقس غدا الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الأحد، حيث يكون هناك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد من الرابعة فجرا وتنتهى الثامنة صباحا على مدن القناة والسواحل الشمالية ومناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى والوجه البحرى

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 44



بعد وفاة 3 مواطنين.. الصحة تكشف تطورات حالة مصابي حادث قطار مطروح الـ 103

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن حصيلة حادث قطار مطروح بلغت 103 مصابين، غادر منهم 87 حالة المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: لا يزال هناك 16 مصابًا بحادث قطار مطروح يتلقون العلاج داخل المستشفيات، بينهم 3 حالات حرجة.



وأضاف عبد الغفار أن حادث قطار مطروح أسفر أيضًا عن 3 حالات وفاة، مشيرًا إلى أن المصابين يتلقون الخدمة الطبية والرعاية العاجلة في مستشفيات رأس الحكمة والضبعة والعلمين.

الصحة: وفاة 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين في حادث انقلاب عربات القطار الروسي بالضبعة

تابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات الحادث الذي وقع بمحافظة مطروح، والذي أسفر عن انقلاب عربات قطار ركاب قادم من الإسكندرية متجهًا إلى مطروح.



ووجه الوزير، نائبه الدكتور محمد الطيب، بالتوجه فورًا إلى موقع الحادث للإشراف الميداني على تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين، كما أصدر تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات المنطقة، مع تحريك 30 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية في الحال.

ووفقًا للتقارير الأولية، بلغ عدد المصابين 54 مصابًا، تم نقل 33 منهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، و21 مصابًا تم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.

وتواصل الفرق الطبية تقييم الحالة الصحية للمصابين، مع ضمان توفير كافة احتياجات الدم ومشتقاته لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. كما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة، وهي الآن تحت تصرف النيابة العامة.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بمتابعة الحادث لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير كافة أوجه الدعم الطبي والإسعافي. وستوافي الوزارة الرأي العام بأي مستجدات في هذا الشأن.

وتقدم الدكتور خالد عبد الغفار، بخالص العزاء والمواساة إلى أهالي المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

مكتب التنسيق» يعلن استمرار تسجيل رغبات المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة



أعلن الدكتور جودة غانم، المشرف العام على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، بدء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، موضحًا أن المرحلة ستستمر حتى اكتمال تقدم جميع الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني.



وأكد غانم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج هذا الصباح على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك نحو 175 ألف طالب من الدور الأول لم يتمكنوا من التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية، ويقومون حاليًا بإدخال رغباتهم ضمن المرحلة الثالثة للتنسيق.



وأشار إلى أن طلاب الدور الثاني، الذين أُعلنت نتائجهم مؤخرًا، سيتمكنون من التسجيل بعد استلام استمارات النجاح الخاصة بهم، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم حددت يوم الأحد (غدًا) موعدًا لبدء تسليم الاستمارات، على أن يبدأ الطلاب بعدها مباشرة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم.



وأوضح المشرف على مكتب التنسيق أن عملية التسجيل تتم باستخدام رقم الجلوس والرقم السري، مشددًا على أهمية الحفاظ على الرقم السري وعدم مشاركته مع أي شخص، قائلًا: «تسريب الرقم السري قد يتيح لآخرين تعديل الرغبات أو إدخال بيانات خاطئة دون علم الطالب».

