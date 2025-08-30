السبت 30 أغسطس 2025
التعليم: لا أعمال سنة في نظام البكالوريا والدراسة تبدأ 20 سبتمبر

البكالوريا، فيتو
قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: إن نظام البكالوريا الجديد لا يتضمن أعمال سنة لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي، موضحًا أن الأمر يختلف عن النظام القديم للثانوية العامة، حيث يطبق إلغاء أعمال السنة فقط على طلاب الصف الثالث الثانوي.

إجراءات لحضور طلاب الشهادة الثانوية العامة والبكالوريا

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” أن الوزارة وضعت إجراءات منظمة لحضور الطلاب الشهادة الثانوية العامة ونظام البكالوريا، بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل طبيعي ومنضبط.

موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

وأشار إلى أن العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم 20 سبتمبر المقبل في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وفق منظومة دراسية طبيعية تستهدف انتظام الطلاب وتحقيق أكبر استفادة من المحتوى التعليمي.

التعلم نظام البكالوريا اعمال السنة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الجديد

