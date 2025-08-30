«مكتب التنسيق» يعلن استمرار تسجيل رغبات المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

أعلن الدكتور جودة غانم، المشرف العام على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، بدء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، موضحًا أن المرحلة ستستمر حتى اكتمال تقدم جميع الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني.

175 ألف طالب من الدور الأول

وأكد غانم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج هذا الصباح على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك نحو 175 ألف طالب من الدور الأول لم يتمكنوا من التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية، ويقومون حاليًا بإدخال رغباتهم ضمن المرحلة الثالثة للتنسيق.

طلاب الدور الثاني

وأشار إلى أن طلاب الدور الثاني، الذين أُعلنت نتائجهم مؤخرًا، سيتمكنون من التسجيل بعد استلام استمارات النجاح الخاصة بهم، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم حددت يوم الأحد (غدًا) موعدًا لبدء تسليم الاستمارات، على أن يبدأ الطلاب بعدها مباشرة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم.

طريقة التسجيل

وأوضح المشرف على مكتب التنسيق أن عملية التسجيل تتم باستخدام رقم الجلوس والرقم السري، مشددًا على أهمية الحفاظ على الرقم السري وعدم مشاركته مع أي شخص، قائلًا: «تسريب الرقم السري قد يتيح لآخرين تعديل الرغبات أو إدخال بيانات خاطئة دون علم الطالب».

