إعداد تقرير فني لكشف أسباب حادث قطار مطروح

بدأت الهيئة القومية للسكك الحديديو في عداد تقرير مفصل عن حادث قطار مطروح، يشمل أسباب وقوع الحادث والتقرير الفني للقطار.

وكانت الهيئة قامت بإرسال فريق فني للوقوف على كافة أسباب الحادث لتلافيها وعدم تكرارها.

وفي ذات السياق، قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه في تمام الساعة ١٥٣٠ من مساء اليوم السبت الموافق ٣٠/٨/٢٠٢٥، وقع حادث خروج عدد ٧ عربات عن القضبان القطار رقم ١٩٣٥ القادم من مطروح الي القاهرة في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح مما ادى إلى انقلاب ٢ عربة منها

وقد قامت الهيئة بشكل فوري بدفع الاطقم الفنية والمعدات اللازمة للمنطقة لرفع اثار الحادث واستعادة الحركة علي الخط في اسرع وقت.

وتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، الى موقع الحادث، موجها بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث وتوقيع أقصى عقوبة على من تسبب في هذا الحادث والفصل الفوري لمن يثيت ادانته.

