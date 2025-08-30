خبير اقتصادي: الذهب يقترب من تجاوز الـ3500 دولار والنفط مرشح للهبوط

توقع مايكل ممدوح، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، استمرار صعود أسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل باعتباره الملاذ الآمن الأول عالميًا في ظل توجه البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة.

ارتفاع سعر أوقية الذهب

وأوضح خلال لقائه ببرنامج أرقام وأسواق أن الذهب يتداول حاليًا قرب 3440 دولارًا للأوقيةة، مقتربًا من مستوى المقاومة عند 3450 دولارًا، ثم الحاجز النفسي الأهم عند 3500 دولار. وأكد أنه في حال تجاوز هذا المستوى سيدفع المعدن الأصفر لتحقيق مستويات قياسية بين 4000 و4100 دولار بحلول عام 2026.

نصيحة قبل شراء الذهب

ونصح ممدوح المستثمرين بعدم التسرع في الشراء قبل تأكيد الاختراق، لافتًا إلى أن الذهب يظل خيارًا آمنًا طويل الأجل ويعوض أي تراجعات مؤقتة.

توقعات بشأن اسعار النفط

أما عن النفط، فأشار إلى أن خام برنت ما زال يتحرك عرضيًا بين 58 و68 دولارًا للبرميل منذ فترة، مع اتجاه عام هابط منذ 2022. وتوقع أن يكسر مستوى 58 دولارًا ليهبط إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل خلال 2026، مدفوعًا بتراجع الطلب العالمي وانتهاء موسم الذروة في الولايات المتحدة، إضافة إلى حالة الترقب بشأن قرارات الفيدرالي الأمريكي.

وشدد ممدوح على أهمية تبني المستثمرين لاستراتيجيات مرنة تسمح بالتحوط ضد تقلبات الطاقة من جهة، والاستفادة من الزخم الإيجابي للذهب من جهة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.