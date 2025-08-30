السبت 30 أغسطس 2025
اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم السبت 30 أغسطس 2025

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

تنشر فيتو أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 30 أغسطس 2025 داخل المملكة العربية السعودية.

 

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

415 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

363 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

311 ريالات للبيع

توقعات أسعار الذهب العالمية 

رفع بنك "يو بي إس" السويسري توقعاته لسعر الذهب إلى 3600 دولار للأونصة بنهاية مارس 2026، بزيادة قدرها 100 دولار عن التوقعات السابقة.

واستند البنك في توقعاته إلى استمرار المخاطر الاقتصادية في الولايات المتحدة، وتنامي اتجاه خفض الاعتماد على الدولار، وارتفاع الطلب الاستثماري على الذهب خاصة من قبل الصناديق المتداولة "ETFs" والبنوك المركزية.

كما رفع البنك توقعاته لسعر الأونصة في نهاية يونيو 2026 بمقدار 200 دولار لتصل إلى 3700 دولار.

ومن المتوقع أن يصل الطلب العالمي على الذهب خلال العام الحالي إلى 4760 طنًا، وهو الأعلى منذ عام 2011.

 

