محافظ الوادي الجديد يتابع خطة رفع كفاءة الطرق بالداخلة والفرافرة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال رصف الطرق الداخلية ببلاط الإنترلوك بمركزي الداخلة والفرافرة، ضمن خطة المحافظ لرفع كفاءة الطرق الداخلية، يرافقه لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد عبدالرحيم مدير عام مديرية الطرق بالوادي الجديد، أن الأعمال الجارية تشمل تنفيذ 60 ألف متر مسطح بـ 4 أحياء سكنية بالمدينة ومدخل قرية القصر الإسلامية، بالإضافة إلى رصف حي الفرافرة القديمة.

وأكد مدير الطرق بالوادي الجديد، الانتهاء من رصف 20 ألف متر مسطح خلف مسجد الحصري، ضمن جهود إحياء المنطقة التاريخية وتطويرها وفق خطة الرصف الجارية.

هذا فيما أشاد محافظ الوادى الجديد، بمعدلات التنفيذ وما تحقق من طفرة ملموسة في تحسين المظهر الحضاري.

