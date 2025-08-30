محافظ الوادي الجديد يتفقد المقر الجديد لخدمات التأمين الصحي بالفرافرة

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المقر الجديد المخصص لتقديم خدمات التأمين الصحي بالكيلو 44 بمركز الفرافرة، يرافقه اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز ومدينة الفرافرة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على نسب التنفيذ بالمقر الجديد الجاري رفع كفاءته وتطويره، بما يتوافق مع معايير الجودة والأمان.

حيث وجّه محافظ الوادي الجديد، بسرعة استكمال أعمال التشطيب والفرش والتجهيز لكافة الغرف والمرافق، وتوفير الاحتياجات الفنية اللازمة لتشغيل المقر بما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة لأبناء المركز.

