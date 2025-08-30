السبت 30 أغسطس 2025
إصابة فلسطيني إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضفة

الهلال الاحمر الفلسطيني،فيتو
الهلال الاحمر الفلسطيني،فيتو

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن  إصابة فلسطيني إثر اعتداء الاحتلال عليه في بلدة بيت أمرين شمال نابلس بالضفة.

وكانت أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 63 فلسطينيا في القطاع بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 35 في مدينة غزة.

 

إذا كان الحل العسكري مفيدا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إن إعلان دولة الاحتلال مدينة غزة منطقة قتال يجعل الوضع الإنساني في القطاع المحاصر أسوأ.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: "إذا كان الحل العسكري مفيدا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل.. الحل العسكري ليس ممكنا في غزة.. دول الاتحاد اتخذت إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية".

 

احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة

فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء الخميس، إن المدنيين في قطاع غزة يواجهون تصعيدا مميتا جديدا.

وأضاف جوتيريش: إعلان إسرائيل نيتها احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة وسيعرض مئات الآلاف المدنيين لخطر كبير.

وتابع جوتيريش: يجب أن يتوقف هذا ولا يوجد حل عسكري للصراع في غزة.

