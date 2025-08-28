الأمين العام للأمم المتحدة: المدنيون في غزة يواجهون تصعيدا مميتا جديدا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الخميس، إن المدنيين في قطاع غزة يواجهون تصعيدا مميتا جديدا.

احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة

وأضاف جوتيريش: إعلان إسرائيل نيتها احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة وسيعرض مئات الآلاف المدنيين لخطر كبير.

وتابع جوتيريش: يجب أن يتوقف هذا ولا يوجد حل عسكري للصراع في غزة.

وأفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 61 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم.

أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأربعاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت 76 شهيدا و298 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أن إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 62,895 شهيدا و158,927 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

