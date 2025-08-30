السبت 30 أغسطس 2025
محافظات

ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة خلال حملة بالمنصورة وميت غمر

حملة بيطرية بالدقهلية،
حملة بيطرية بالدقهلية، فيتو

 شنت مديرية بيطري الدقهلية حملة مكبرة تمكنت من ضبط  7 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة خلال حملة بمدينتي المنصورة وميت غمر.

وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة والرقابة الدائمة على أسواق وتداول السلع والمنتجات الغذائية، وأماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن، ومحلات الجزارين، ومنافذ البيع والتأكد من الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات.

 

تحرير 3 محاضر عينات لحوم ومصنعات لحوم دواجن وأجزاء دواجن

تابع الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، والمحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر، حملة، بحضور الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، حملة بمدينتي المنصورة وميت غمر، بعضوية الدكتور علي الباز، والدكتورة إيناس الشافعي، والدكتورة أميرة حمزة أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية.

وتم خلال الحملة، تحرير 3 محاضر عينات لحوم ومصنعات لحوم دواجن وأجزاء دواجن بإجمالي وزن 6 أطنان و750 كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا على استمرار الحملات للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.

