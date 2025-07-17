الخميس 17 يوليو 2025
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محافظات

بيطري الدقهلية تضبط 2 طن لحوم مخالفة للمواصفات

حملات بيطرية، فيتو
حملات بيطرية، فيتو

قام الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية ، بحملة تمكنت من تضبط 2 طن لحوم مصنعة مخالفة للمواصفات.

 بيطري الدقهلية  تضبط 2 طن تقريبا مصنعات لحوم ومفروم مخالفة للمواصفات 

شارك في الحملة الدكتورة حنان أبو العطا مدير عام الصحة والمجازر، بحملة، برئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، وبعضوية الدكتور خالد عنبر، والدكتورة هبه رحمو، والدكتورة إيمان السعيد أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، وبالتنسيق مع مديرية التموين.

 

وتأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، باستمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري، ومديرية التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، اللحوم والدواجن ومحال الجزارة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

 

ضبط والتحفظ على 1900 كيلو عينات ومصنعات لحوم

وأسفرت حملة الرقابة والتفتيش والتي جرت بمدينة المنصورة، عن ضبط والتحفظ على 1900 كيلو عينات ومصنعات لحوم، ومفروم دجاج، مخالفة للمواصفات، وتحرير محضرين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

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